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Спецпарфюмерные войска постарались: Смольянинов рассказал о встрече с Путиным и его странном запахе

30 апреля 2022, 09:15

Артур Смольянинов назвал Путина харизматичным и подчеркнул, что тот владеет всеми приемами манипуляции, что помогает ему убеждать окружающих в своей правде.

Смольянинов, Путин
Смольянинов рассказал о своих впечатлениях от встречи с Путиным / Фото instagram.com/artmusiclyrics, Reuters

Российский актер Артур Смольянинов, который отрыто выступил против войны в Украине, рассказал о своих впечатлениях от встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которая состоялась в 2005 году во время премьеры фильма 9 рота.

По его словам, президент РФ скорее всего использует манипуляции и спецприемы, чтобы никто не запомнил, о чем он говорил.

Смольянинов отметил, что больше всего ему запомнился запах, который исходил от Путина. Такого аромата актер не нюхал никогда ни до, ни после встречи с Путиным. Парфюм диктатора вызывал подобострастие к собеседнику "на инстинктивном уровне".

"Я уже тогда заподозрил, что что-то с ним не так. Потому что мы поговорили с ним почти час. Что у меня осталось в памяти после этой встречи? Наиболее яркие впечатления. Первое впечатление – это запах, который от него исходил. Это точно какие-то спецпарфюмерные войска постарались", – рассказал Смольянинов в интервью Скажи Гордеевой.

Актер затруднился ответить, о чем был разговор. По его словам, это была "пелена и серый туман".

"Я понял, что не помню ни слова. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. То есть это была пелена какая-то. Просто серый туман. Я думаю, что так происходит большинство разговоров, если у него нет желания, чтобы люди запомнили, что он сказал", – предположил актер.

Он назвал президента РФ харизматичным и подчеркнул, что тот владеет всеми приемами манипуляции, что помогает ему убеждать окружающих в своей правде.

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Как сообщал Главред, ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что ее муж всегда был человеком, на которого можно положиться, и не изменился из-за войны. По ее словам, Владимир Зеленский – человек, который никогда не подведет и выстоит до конца.

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