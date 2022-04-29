Елена Зеленская рассказала, как война изменила президента Украины

По словам первой леди Елены Зеленской, глава государства – человек, который никогда не подведет и выстоит до конца.
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что ее муж, президент Владимир Зеленский всегда был человеком, на которого можно положиться, и не изменился из-за войны.
По ее словам, глава государства – человек, который никогда не подведет и выстоит до конца.
"Вы должны понимать, что он всегда был таким. Просто сейчас весь мир увидел то, что раньше, возможно, не всем было понятно", - сказала в интервью польскому изданию Rzeczpospolita Елена Зеленская.
Первая леди отметила, что часто слышит вопрос о том, как война повлияла на Владимира, однако продолжает утверждать, что он всегда был таким.
В то же время на другой вопрос, советует ли жена президента что-нибудь своему мужу, Зеленская ответила: "не думаю, что президент любой страны нуждается в советах от своей семьи".
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