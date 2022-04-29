УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Елена Зеленская рассказала, как война изменила президента Украины

29 апреля 2022, 19:58

По словам первой леди Елены Зеленской, глава государства – человек, который никогда не подведет и выстоит до конца.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / соцсети

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что ее муж, президент Владимир Зеленский всегда был человеком, на которого можно положиться, и не изменился из-за войны.

По ее словам, глава государства – человек, который никогда не подведет и выстоит до конца.

"Вы должны понимать, что он всегда был таким. Просто сейчас весь мир увидел то, что раньше, возможно, не всем было понятно", - сказала в интервью польскому изданию Rzeczpospolita Елена Зеленская.

Первая леди отметила, что часто слышит вопрос о том, как война повлияла на Владимира, однако продолжает утверждать, что он всегда был таким.

В то же время на другой вопрос, советует ли жена президента что-нибудь своему мужу, Зеленская ответила: "не думаю, что президент любой страны нуждается в советах от своей семьи".

Читайте такжеЕлена Зеленская впервые рассказала, как живет семья во время войны и угрозах президенту

Читайте также:

viber
Владимир Зеленский Елена Зеленская
Реклама
Популярное
"Что за дикость?": Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко"Что за дикость?": Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко Финансовый гороскоп на неделю 2-8 мая: Весам – экономия, Львам – рост доходов, Водолеям - обманФинансовый гороскоп на неделю 2-8 мая: Весам – экономия, Львам – рост доходов, Водолеям - обман "Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в Украине"Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в Украине Украинская актриса объявила себя "мэром" одного из городов на ЗапорожьеУкраинская актриса объявила себя "мэром" одного из городов на Запорожье "Зачистите эту гадость": Гордон "распек" запроданку Королеву, припомнив угрозы ее муж-стриптезера"Зачистите эту гадость": Гордон "распек" запроданку Королеву, припомнив угрозы ее муж-стриптезера
Поддержите Главред

Последние новости

20:05

Угроза ударов сохраняется: Беларусь проверяет авиацию и ПВО на границе

19:58

Елена Зеленская рассказала, как война изменила президента УкраиныВидео

19:57

Оккупанты пошли в атаку на трех направлениях и готовят штурм СеверодонецкаВидео

19:27

Смертельный удар с воздуха: морпехи ВСУ сожгли две БМП оккупантовВидео

19:26

В результате вражеского обстрела в Чугуеве вспыхнул масштабный пожарВидео

Реклама
19:26

Ленд-лиз для Украины: почему российские войска метлой вынесут из Украинымнение

19:15

Помогут привлечь богатство и защитят от бед: главные талисманы для каждого знака зодиака

19:08

Украинским переселенцам выделят 53 тысячи квартирВидео

18:55

Отрезать РФ от нефтедолларов: у Зеленского раскрыли план полного нефтяного эмбаргоВидео

18:32

Идет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на УкраинуВидео

18:30

Ад для вертолетов и "сушек" РФ: в ФРГ рассказали о зенитках Гепард для ВСУВидео

18:25

"Все, что уцелело - сервиз и икона": украинская режиссерка показала разрушенный дом в БородянкеВидео

18:14

Соседов призывает бойкотировать артистов, которые не поддерживают войну в Украине

18:03

Украину в мае подморозит: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

17:53

Дороже 50 грн за литр: Украину накрыл дефицит топлива, в КМУ предупредили о скачке ценВидео

17:43

Косово наоборот: как Путин вешал лапшу Генсеку ООНмнение

17:28

"Всех убивать - детей и женщин": оккупанты планируют "вытравить" всю УкраинуВидео

17:18

Буряты с кадыровцами устроили перестрелку: не могут поделить добычу и не хотят идти в наступлениеВидео

17:06

"Твоя мать - чудовище, которое счастливо видеть, как убивают детей": сына Канделаки захейтили в сети

16:59

"РФ может сложить оружие и капитулировать": Данилов рассказал о двух вариантах завершения войныВидео

Реклама
16:59

Орков угостили снарядами: мини-Байрактар ВСУ "покрошил" оккупантовВидео

16:31

РФ устраивает провокации над Черным и Балтийским морем: НАТО перехватывает самолеты агрессораВидео

16:28

Могут пойти на эскалацию: пограничники оценили риск наступления россиян на Украину из Приднестровья

16:27

"Боже, яке кончене": Осадчая распекла Симоньян за призыв к ядерной войне и личный рай для русскихВидео

16:18

Приметы на 30 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:57

"Уничтожить троих орков": звезда TikTok "Принцеска" показала, как палит рашистов из САУВидео

15:41

"Секундомер им дать": безумный русский депутат на ТВ побредил о ядерном ударе по ВеликобританииВидео

15:32

Полякова разоблачила Собчак: что журналистка думает про УкраинуВидео

15:31

ВСУ зачищают Харьковщину: рашистов вышвырнули из МомотовоВидео

15:18

Будущего у России нет и ее ждёт распадмнение

14:16

"Все эти годы говорит и не боится": Лии Ахеджаковой предложили дать украинское гражданство

13:59

ВСУ получили ЗРК С-300: ПВО сбивает вражеские самолеты и ракеты на дистанции до 150 километров

13:58

ВСУ освободили на Харьковщине село, из которого оккупанты вели огонь по Харькову

13:39

200 танков Т-72, Гвоздики и Грады: Польша передала Украине техники уже на 48 миллиардов гривенВидео

13:19

Две причины, почему российская экономика уже никогда не оправитсямнение

13:07

"Ангары битком забиты трупами": оккупант пожаловался, что тела солдат РФ просто сбрасывают на кучиВидео

12:52

Аркадий Бабченко. Это начало конца России, рубикон пройденВидеоблоги

12:51

Армия Украины получает возможность победить Россию на поле боя – АрестовичВидео

12:21

Меня "освободили" от дочери и дома: отцу пришлось хоронить своего ребенка под грушей на огороде

11:36

ВСУ зрелищно и ювелирно взорвали громадный склад с боеприпасами оккупантовВидео

Реклама
11:34

Таможни, которые не работали в начале вторжения войск РФ, постепенно восстанавливают работу, - Щуцкий

11:29

Ленд-лиз для Украины: есть ли шанс быстро выиграть войнумнение

11:24

В Киеве из-за попадания российской ракеты погибла журналистка Вера ГиричВидео

11:18

Взрывы на оружейных складах РФ продолжатся, а Украина понаблюдает за крахом режима Путина – ПодолякВидео

11:14

Гороскоп на сегодня 29 апреля 2022: Ракам – деньги, Скорпионам – вещие сны, Козерогам – удача

11:00

Оккупанты начали учиться на своих ошибках начала войны и меняют тактику – СNNВидео

10:51

Как сделать так, чтобы ванная выглядела дорого: простые лайфхаки

10:30

Гороскоп на завтра 30 апреля 2022: Тельцам – перемены в личной жизни, Скорпионам – козни недругов

10:20

Экс-глава "Газпромбанка" и экс-менеджер "Газпрома" сбежал из РФ и просится воевать за УкраинуВидео

10:13

Еще один популярный российский певец отказался выступать на патриотическом концерте под буквой "Z"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять