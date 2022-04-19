"Они мстят миру": Елена Зеленская объяснила, как российские оккупанты превращаются в маньяков

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью чешскому еженедельнику Respekt высказалась о зверствах оккупантов и рассказала, почему подчиненные Путина превращаются в маньяков.

Жена Владимира Зеленского предположила, что такое бесчеловечное отношение оккупантов к украинцам может быть связано с тем, что в родной России к ним относятся так же.

По словам первой леди, Путин одобряет все зверства, которые захватчики совершают на территории Украины.

"Сейчас весь мир пытается разгадать причину такой бесчеловечности россиян. Моя версия – это, прежде всего, отражение того, как российские власти относятся к своим солдатам и вообще к людям. Это смесь униженности подчиненных и безнаказанности сильных. И когда такой униженный подчиненный получает силу – он становится маньяком, мстит миру", – сказала Зеленская.

Первая леди отмечает, что для нее самым страшным стало то, как жестокими могут быть люди.

"Как они могут терять человеческое лицо и творить такие зверства? Оказалось, что дна нет. Нельзя говорить о Буче, Мариуполе или Ахтырке, Краматорске без слез. Весь мир увидел эти фотографии расстрелянных мирных. И пока Россия утверждает, что все это фейк – каждый день появляются истории, где люди с ужасом узнают убитых своих родственников. Мы собираем их все. Ибо каждая жизнь и каждая гибель важны. Мы хотим наказание для убийц. Знаете, самыми страшными эпизодами в истории для меня всегда были убийства мирных – в Киеве есть Бабий Яр, где нацисты во второй мировой уничтожили беззащитное еврейское население Киева. Казалось, страшнее ничего не может быть. И вот все повторяется у нас на виду. Я не могу поверить, что такой ужас может происходить в центре Европы в ХХІ веке", – добавила Елена.

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