"Мишень номер 2": Зеленская рассказала, как она и дети оказались в опасности

Елена Зеленская говорит, что россия способна на все/ Фото president.gov.ua

С начала войны россии против Украины, супруга Президента Украины Елена Зеленская и ее дети стали для россиян мишенью номер два (после самого Владимира Зеленского - авт.).

Об этом она рассказала в интервью чешскому изданию "Respekt".

По словам первой леди, сначала такую информацию воспринимаешь как запугивание и плохой конспирологический сценарий. "Но когда мы все увидели, как злоумышленники убивают наших детей, расстреливают целые семьи, насилуют женщин, стало понятно, что россия способна на все", - говорит Зеленская.

Читайте такжеРоссия начала битву за Донбасс: Зеленский предупредил украинцев

"Самым страшным открытием для меня стало то, какими жестокими могут быть люди (мы думали, по крайней мере, что они – люди). Как они могут терять человеческое лицо и творить такие зверства? Оказалось, что дна нет. Нельзя говорить о Буче, Мариуполе или Ахтырке, Краматорске без слез. Весь мир увидел эти фотографии расстрелянных мирных. И пока россия утверждает, что все это фейк – каждый день появляются истории, где люди с ужасом узнают убитых своих родственников. Мы собираем их все. Ибо каждая жизнь и каждая гибель важны. Мы хотим наказания для убийц", - говорит Зеленская.

По ее словам, самыми страшными эпизодами в истории для меня всегда были убийства мирных – в Киеве есть Бабий Яр, где нацисты во второй мировой уничтожили беззащитное еврейское население Киева. Казалось, страшнее ничего не может быть. И вот все повторяется у нас на виду. Я не могу поверить, что такой ужас может происходить в центре Европы в ХХІ веке.

На вопрос о российских группировках, которые специально готовились ликвидировать президента и его семью, первая леди отвечает:

"Сначала такая информация воспринималась как устрашение, как плохой конспирологический сценарий. Но когда мы все увидели, как захватчики убивают наших детей, расстреливают целые семьи, насилуют женщин – понятно, что россия способна на все. Ничему бесчеловечному я уже не удивлюсь. Мы все под прицелом – не важно, президентская это семья или обычная. Страшно каждый день за жителей Мариуполя, Харькова, Чернигова, Донбасса, Луганской области, за тех, кто каждый день борется за жизнь, за тех, кого расстреливают на улице и в собственных домах – просто потому, что они живут на своей земле", - делится жена президента.

Зеленская добавила, что регулярно разговаривает с детьми о войне на родине и дает им возможность высказывать собственные переживания и проявлять эмоции. 17-летняя дочь, которая в июле этого года будет отмечать совершеннолетие, по словам Зеленской, грамотно использует информационные ресурсы, фильтруя правду от фейков.

"Дети должны знать правду. Тогда из них вырастают взрослые, не боящиеся правды. Это только так работает. Я отвечаю на все вопросы, не пытаюсь выдать желаемое за действительность и украшать реалии. Конечно, стараюсь сделать акцент на хорошем, на взаимопомощи. Ведь война выявляет не только ужасающие, но и прекрасные стороны человека. Когда украинцы или европейцы делятся с беженцами всем, что имеют, когда люди со всего мира едут в разрушенную Бучу, чтобы помочь тамошним жителям, накормить, починить их жилье, забирают животных, потерявших хозяев... Зло не тотальное. Добро восторжествует", – отметила жена главы государства.

Отметим, что в целях безопасности жена и дети президента покинули столицу, поскольку кремлевский лидер путин назвал их одной из главных мишеней.