УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Мишень номер 2": Зеленская рассказала, как она и дети оказались в опасности

19 апреля 2022, 16:44

Зеленская отметила, что в это тяжело поверить.

Елена Зеленская
Елена Зеленская говорит, что россия способна на все/ Фото president.gov.ua

С начала войны россии против Украины, супруга Президента Украины Елена Зеленская и ее дети стали для россиян мишенью номер два (после самого Владимира Зеленского - авт.).

Об этом она рассказала в интервью чешскому изданию "Respekt".

По словам первой леди, сначала такую информацию воспринимаешь как запугивание и плохой конспирологический сценарий. "Но когда мы все увидели, как злоумышленники убивают наших детей, расстреливают целые семьи, насилуют женщин, стало понятно, что россия способна на все", - говорит Зеленская.

Читайте такжеРоссия начала битву за Донбасс: Зеленский предупредил украинцев

"Самым страшным открытием для меня стало то, какими жестокими могут быть люди (мы думали, по крайней мере, что они – люди). Как они могут терять человеческое лицо и творить такие зверства? Оказалось, что дна нет. Нельзя говорить о Буче, Мариуполе или Ахтырке, Краматорске без слез. Весь мир увидел эти фотографии расстрелянных мирных. И пока россия утверждает, что все это фейк – каждый день появляются истории, где люди с ужасом узнают убитых своих родственников. Мы собираем их все. Ибо каждая жизнь и каждая гибель важны. Мы хотим наказания для убийц", - говорит Зеленская.

По ее словам, самыми страшными эпизодами в истории для меня всегда были убийства мирных – в Киеве есть Бабий Яр, где нацисты во второй мировой уничтожили беззащитное еврейское население Киева. Казалось, страшнее ничего не может быть. И вот все повторяется у нас на виду. Я не могу поверить, что такой ужас может происходить в центре Европы в ХХІ веке.

На вопрос о российских группировках, которые специально готовились ликвидировать президента и его семью, первая леди отвечает:

"Сначала такая информация воспринималась как устрашение, как плохой конспирологический сценарий. Но когда мы все увидели, как захватчики убивают наших детей, расстреливают целые семьи, насилуют женщин – понятно, что россия способна на все. Ничему бесчеловечному я уже не удивлюсь. Мы все под прицелом – не важно, президентская это семья или обычная. Страшно каждый день за жителей Мариуполя, Харькова, Чернигова, Донбасса, Луганской области, за тех, кто каждый день борется за жизнь, за тех, кого расстреливают на улице и в собственных домах – просто потому, что они живут на своей земле", - делится жена президента.

Зеленская добавила, что регулярно разговаривает с детьми о войне на родине и дает им возможность высказывать собственные переживания и проявлять эмоции. 17-летняя дочь, которая в июле этого года будет отмечать совершеннолетие, по словам Зеленской, грамотно использует информационные ресурсы, фильтруя правду от фейков.

"Дети должны знать правду. Тогда из них вырастают взрослые, не боящиеся правды. Это только так работает. Я отвечаю на все вопросы, не пытаюсь выдать желаемое за действительность и украшать реалии. Конечно, стараюсь сделать акцент на хорошем, на взаимопомощи. Ведь война выявляет не только ужасающие, но и прекрасные стороны человека. Когда украинцы или европейцы делятся с беженцами всем, что имеют, когда люди со всего мира едут в разрушенную Бучу, чтобы помочь тамошним жителям, накормить, починить их жилье, забирают животных, потерявших хозяев... Зло не тотальное. Добро восторжествует", – отметила жена главы государства.

Отметим, что в целях безопасности жена и дети президента покинули столицу, поскольку кремлевский лидер путин назвал их одной из главных мишеней.

viber
Елена Зеленская
Реклама
Популярное
Самый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешьСамый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешь Денежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины летаДенежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины лета Нужно эвакуироваться: каким городам грозят ракетные и авиационные удары - гороскоп для УкраиныНужно эвакуироваться: каким городам грозят ракетные и авиационные удары - гороскоп для Украины Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и "покрошил" оккупантовАзов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и "покрошил" оккупантов Принцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - BildПринцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - Bild
Поддержите Главред

Последние новости

17:22

Ад под Броварами: в РФ вышло расследование с деталями убийств и изнасилований оккупантами

17:02

"Под завалами около 300 человек": в Мариуполе оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу - ТарутаВидео

16:59

В битве за Харьков РФ на грани поражения: враг идет на Донбасс, но там его ждут ВСУ – СинегубовВидео

16:46

"Конец войны решится на поле боя": Кулеба вынес приговор переговорам с РФВидео

16:44

"Мишень номер 2": Зеленская рассказала, как она и дети оказались в опасности

Реклама
16:35

Что есть при изжоге: семь продуктов, которые могут помочьВидео

16:27

Путин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 маямнение

16:23

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из старого хлеба и сорняков

16:23

Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

15:58

Украина вернула из плена 76 человек: Верещук рассказала о новом обмене с РФВидео

15:58

Вкуснейший закусочный пирог на скорую руку: простой рецепт за 20 минутВидео

15:42

У России больше нет современных танков Т-90, мы сожгли все, что у них было, - Жданов

15:35

Россия планировала военное вторжение в Беларусь – ГУР (документ)Фото

15:24

Оккупанты решили "сравнять с землей" Азовсталь в Мариуполе: опубликован аудиоперехватВидео

15:23

Alyona Alyona решила покинуть Украину после смерти кума

15:17

"Что не так с русскими": Илларионов объяснил, почему солдаты РФ ведут себя как дикие звери

14:59

Приметы на 20 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великую среду 2022Видео

14:57

Лиза и Гарри уже учатся в Израиле: Пугачева и Галкин начали новую жизнь после побега из России

14:49

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения в УкраинеВидео

14:45

Британия передаст Украине ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak – СМИВидео

Реклама
14:38

Четыре нюанса "непобедимой" российской армиимнение

14:32

Битва за Донбасс определит судьбу войны – Россию ждет провал: Арестович раскрыл план оккупантовВидео

14:11

Может ли Украина уничтожить Крымский мост, как утопила крейсер Москва: генерал оценил перспективыВидео

14:10

В ОП сообщили, что в настоящее время деоккупировано 919 населенных пунктов

13:51

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами армии РФ: видео ювелирной работы артиллерииВидео

13:46

Как вернуть белизну тюли народными средствами – топ-5 средств, которые подарят чистоту

13:41

Не кавказцы: выяснилось, кто из оккупантов творил самые жестокие зверства в отношении украинцевВидео

13:27

Десантники армии Украины уничтожили бронегруппу войск России из Томск

13:00

Будут бить до последнего дня войны: Арестович рассказал, когда прекратятся ракетные удары по УкраинеВидео

12:47

"Это последний резерв РФ, больше нет": Арестович рассказал о происходящем на Донбассе и юге Украины

12:34

"Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в ИрпенеВидео

12:30

Путин превратил Россию в некрасивую подружкумнение

12:27

Вооружить Украину и "обескровить" РФ: в ОП назвали единственный способ остановить войнуВидео

12:09

Трое пьяных россиян напали на украинца за "Слава Украине" – один из них мог быть уроженцем ЛьвоваВидео

11:44

Аль Пачино встречается с девушкой, моложе его на 53 года

11:30

Гороскоп на завтра, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сны

11:24

70-летняя украинка ездила автостопом в Бучу, чтобы найти тело убитого оккупантами сынаВидео

11:24

"Мотор валяется, баки разлетелись": встреча российского танка с украинским "пионом" попала на видеоВидео

10:47

"На трезубец, как шампур, двуглавого орла!": Коля Серга написал новых хит о русских ВанькахВидео

10:41

Обострение на Донбассе уже началось, но ВСУ действуют: воины отбили атаки РФ в Рубежном и Попасной

Реклама
10:32

Если РФ выживет в Украине: названы страны, которые могут стать следующими жертвами Путина

10:15

Россия проиграет войну в Украине: как Путин совершил роковую ошибкумнение

09:34

Путина могут отстранить от власти или убить: российский оппозиционер назвал решающий факторВидео

09:31

"Главный шпион Путина" и вице-президент "Газпромбанка" умерли в один день - в этом нашли закономерность

08:51

В войне в Украине не будет победителя - Эрдоган

08:50

"Не сдержался": Олег Сенцов сходил на могильную плиту Путина

08:43

Российские моряки уже не хотят участвовать в войне - потери 126-й бригады составляют до 75%Видео

08:34

Капкан для безумного медведя: почему Украина годами будет воевать с Россиеймнение

08:01

Ураганы, Смерчи и даже вертолет: оккупанты "подарили" ВСУ техники на 1 млрд долларовВидео

07:52

Под Николаевом оккупанты хотели казнить 30 заложников, но их спасли украинские десантники

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять