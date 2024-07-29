"Была бомбежка": Андрей Данилко вскрыл правду о Софии Ротару

София Ротару позвонила Андрею Данилку в новогоднюю ночь.

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Андрей Данилко рассказал о разговоре с Софией Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka/, instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинский популярный певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) рассказал, как впервые поговорил с певицей Софией Ротару в новогоднюю ночь с 2022-го на 2023 год.

Как рассказал Андрей в комментарии на YouTube-канале "И грянул ГРЭМ", Ротару сама позвонила ему.

"Когда Новый год и была бомбежка, это в 22-м году – с 22-го на 23-й, – она мне позвонила. Никогда не звонила. И мы так с ней мило поговорили, как-то так по-человечески. Она говорит: "Мы спустились в подземную парковку". И она в таком каком-то настроении ужасном", – признался артист.

Также Данилко рассказал, что не может осуждать Софию Ротару за ее молчание о войне в Украине.

"Люди все разные. Люди очень взрослые. Люди могут плохо себя чувствовать, могут не знать, что сказать. Я тут не судья", – отметил Андрей.

Смотрите видео комментария Андрея Данилко:

София Ротару / инфографика: Главред

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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