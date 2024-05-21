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Куда пропала София Ротару: родная сестра "слила" артистку

Элина Чигис
21 мая 2024, 21:49
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Сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве.
София Ротару
София Ротару осталась жить в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица София Ротару, которая ранее жила и работала в стране-террористе РФ, но после полномасштабного вторжения в Украину стала на сторону родной страны, редко появляется в соцсетях и на людях.

Как сообщила родная сестра Софии певица Аурика во время концерта ко дню матери, она редко видится с родственницей.

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"Соня под Киевом, в своем доме. Сын Руслан с ней. Так было и раньше - они живут там все вместе, как в прошлые годы", - ответила Аурика на вопрос СМИ.

Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц. А еще они сообщили, что прошлым летом София Ротару ездила в Италию, но вскоре вернулась домой.

Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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Отметим, по мнению Алана Бадоева, Софии Ротару, как артистке "старой эпохи" едва ли удастся вернуться на прежнее место на звездном Олимпе. Это не умаляет ее значимость, как певицы, однако как прежде уже не будет, считает он.

А также во временно оккупированном Россией Крыму оккупанты предложили лишить Софию Ротару виллы и сделать ЗАГС из принадлежащего ей отеля Villa Sofia в Ялте.

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