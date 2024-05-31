Такое событие: София Ротару вышла на связь и поделилась своей радостью

София Ротару поздравила свою внучку Соню с днем рождения.

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София Ротару показала фото своей внучки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская легендарная певица София Ротару, которая много лет работала в стране-оккупанте России, но с начала полномасштабного вторжения в Украину поддержала родину, редко появляется в соцсетях.

Сегодня Ротару на своей странице в Іnstagram опубликовала снимок своей внучки Сони Евдокименко и поздравила ее с днем рождения.

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"С днем рождения", - написала певица и добавила эмоджи в форме сердечек.

София Ротару появилась в соцсетях / фото: скрин instagram.com/sofiarotaru.official/

Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





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Напомним, София Ротару когда-то договорилась с пограничником, чтобы ее и коллег выпустили из "очень неприятной страны". Ротару сумела пройти пограничный контроль в Чечне благодаря своему авторитету.

А также ранее София Ротару вышла на связь и выразила свою скорбь на украинском языке по поводу страшной атаки на мирный Чернигов вчера 17 апреля. В результате обстрела погибли 18 человек, 78 ранены.

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