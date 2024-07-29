"Может, не приходите на концерты": Данилко - о замечаниях насчет русскоязычных песен

При этом певец с пониманием относится к тем, кто просит его не петь русскоязычные песни, либо перейти на украинский язык общения.

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Данилко однозначно ответил на языковой вопрос / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Инстаграм Данилко

Певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) дал понять, что не собирается переводить свои русскоязычные песни на украинский, так как, по его мнению, будет утрачена их суть. Больше того, артист не считает русский - языком агрессора, а только средством коммуникации.

В интервью проекту LTV Ziņu dienests Данилко объяснил, что общается на русском, в том числе, с иностранными друзьями-коллегами.

"Если бы не русский язык, как бы я мог разговаривать с Лаймой (Вайкуле, - Главред)? Она не знает украинского, я не знаю латышского. Она бы сказала: "Добрый ранок!" И на этом закончилось все дело. Это (языковой вопрос, - Главред) часто используют. Они по-своему правы. Но у меня свое отношение к этому. Когда мне говорят: "Ти розмовляєш на мові агресора". Я говорю: "А может быть, агрессор разговаривает на русском языке?" Понимаете разницу? Язык дан для коммуникации", - высказался звезда.

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Данилко также не собирается переводить свои песни. А затем и вовсе заявил, что его русский - это больше полтавский диалект.

"Они (песни, - Главред) написаны так, как они написаны мною. Но большинство. Это такая полтавская… Украина же большая, она очень отличается… А в Полтаве вот такая смесь русско-украинского, суржик. Я когда-то этого даже стеснялся. Я даже сейчас все равно говорю: ребята, это диалект, это особенности нашей области. Чего это я буду себя ломать? Я подчеркиваю: язык дан, чтобы мы понимали друг друга. А его используют просто в политических целях", - добавил артист.

Певец отнесся с пониманием, что украинцы живут в сложное время, когда вопрос русского языка их особо раздражает. Но вместе с тем дал странный совет своим некоторым поклонникам.

"Такое сложное время, люди очень сложно живут. Психика нарушена, все раздражены… Ну, тогда, может, не приходите на эти концерты. Но специально переводить то, что не переводится… Вот меня попросили на одном концерте не петь на русском языке. Я выставил программу - я не пел на русском языке. И люди начали орать", - объяснил Данилко.

Украинская звезда подчеркнул, что не любит, когда его кто-либо заставляет к совершению каких-то действий.

"Говорю: не надо меня заставлять. Язык - это постепенно, это эволюция. Должно пройти время, я думаю, новому поколению будет легче. Я даже путаюсь, когда перехожу на русский или украинский. Я все равно остался из Советского Союза. Это не выбить. Вот мы в этом росли", - закончил певец.

Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

Андрей Данилко - вопрос языка

Уже покойная языковед Ирина Фарион и артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) некогда публично вступили в перепалку из-за того, что певец использует суржик.

Фарион не понравилось, что на недавнем концерте Данилко исполнил свои русскоязычные хиты. Языковед тогда не смогла промолчать и назвала артиста "представителем кризиса украинской культуры".

Певец же решил ответить на обвинения прямо на своем концерте в Одессе.

"Вы знаете, госпожа Фарион, а вы - вареники с опилками", - сказал Андрей.

До этого Данилко разозлил фанатов на концерте исполнением русскоязычного хита. Ведущая Евровидения Анна Тульева не захотела слушать русскоязычные песни и уехала домой.

Как писал Главред, Данилко еще раньше оказался в центре скандала после того, как пообнимался со скандальным российским блогером (и бывшим участником реалити-шоу "Дом-2") Рустамом Солнцевым.

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