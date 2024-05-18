Сразу уехали домой: Андрей Данилко разозлил фанатов на концерте - причина

Андрей Данилко огорчил поклонников исполнение хитов на русском языке.

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Андрей Данилко спел на русском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka/

В Киеве прошел масштабный концерт Верки Сердючки (Андрея Данилко), где прозвучали не только старые композиции, но и кавер на песню Teresa & Maria.

Как сообщила ведущая Евровидения Анна Тульева в соцсетях, она не захотела слушать русскоязычные песни и уехала домой с концерта Данилко.

Андрей Данилко спел кавер на песню Teresa & Maria / фото: скрин instagram.com/anntulieva/

Также Анна уточнила, что никакой ностальгии хиты на языке страны-оккупанта России ни у нее, ни у ее друзей не вызвали – только огорчение.

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Анне Тульевой не понравились хиты Сердючки на русском языке / фото: скрин instagram.com/anntulieva/

"Все было хорошо, но есть одно "но". Верка начала петь старые русские песни, и нас триггернуло. Мы решили поехать домой. Веру любим и уважаем, но это дело каждого", – отметила Анна Тульева.

Тульева с друзьями покинули концерт Данилко / фото: скрин instagram.com/anntulieva/

Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

Андрей Данилко - последние новости по теме

Отметим, ранее украинская актриса и близкая подруга Андрея Данилко, легендарная "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь сообщила, что выдала замуж единственную дочь Яну. В своем блоге в Instagram артистка похвасталась снимком, на который попали первые шаги новобрачных, как семейной пары - они счастливо шли от алтаря.

А также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

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