"Красавчик и дурында": мама Верки Сердючки с Данилко насмешили дерзким луком

Фанаты легендарного дуэта в восторге от новых стильных решений Инны Адольфовны.

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Андрей Данилко и Инна Белоконь - свежие фото артистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Украинский музыкант Андрей Данилко и его коллега Инна Белоконь на сцене играют эпатажную Верку Сердючку и ее не менее эпатажную маму Инну Адольфовну. В жизни артисты также считают себя родными - они знакомы более тридцати лет, за которые стали уже больше, чем просто близкими друзьями.

Белоконь и Данилко всегда на одной волне - и во время выступлений, и в миру. Поэтому их жизненные моменты, которые порой попадают в кадр, не менее смешные, чем концертные номера.

К примеру, недавно в блоге Белоконь в Instagram появился снимок, которому она дала громкое название: "Красавчик и дурында". На фото Данилко с абсолютно невозмутимым лицом позирует рядом с такой же невозмутимой Инной.

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Однако их каменные лица являются абсолютным контрастом для дизайнерского решения "мамы Верки" с подушкой на голове вместо шляпки. В комментариях поклонники этого дуэта радуются новому фото, и хвалят Белоконь и Данилко за креатив.

Андрей Данилко и Инна Белоконь - свежие фото артистов / instagram.com/belokoninnaviktorovna

Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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