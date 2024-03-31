"Ситуация оказалась сложнее": Алена Шоптенко перенесла операцию

Звезда "Танцев со звездами" показала изувеченную ногу после хирургического вмешательства.

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Алена Шоптенко показала себя в больничной палате / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko

Украинская танцовщица Алена Шоптенко на днях объявила, что прерывает свою карьеру минимум на 2 месяца. С ней произошел несчастный случай, который привел к самой серьезной из травм за все время ее занятий танцами.

Из-за порванных связок коленного сустава (двух из четырех), Шоптенко была вынуждена лечь под нож хирурга. После операции она вышла на связь с поклонниками в своем блоге в Instagram и показала себя в больничной палате.

Артистка призналась, что травма и операция оказались сложнее, чем медики предполагали ранее. Однако все прошло успешно и теперь ее ожидает длительная реабилитация.

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"Друзья, я вам так благодарна за пожелания и заботу! Все прошло хорошо, хотя ситуация оказалась немного сложнее, чем ожидалось. Ваши слова поддержки очень помогают и я невероятно это ценю!" - пишет Алена Шоптенко.

Алена Шоптенко показала себя в больничной палате / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko

Кто такая Алена Шоптенко? Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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