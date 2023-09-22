"Так и тянет к "хорошим русским": Данилко получил на орехи в Сети за объятия с российским блогером

Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, оказался в центре скандала после объятий с россиянином Рустамом Солнцевым.

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Андрей Данилко угодил в скандал, когда пообнимался с россиянином Рустамом Солнцевым / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский шоумен и комик Андрей Данилко (он же Верка Сердючка), оказался в центре скандала после того, как пообнимался со скандальным российским блогером (и бывшим участником реалити-шоу "Дом-2") Рустамом Солнцевым. Совместные фото тот опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

За объятия с россиянином Данилко жестко распек украинский блогер Алексей Голобуцкий. И также упрекнул артиста в том, что он якобы дает благотворительные концерты, но не публикует отчеты о собранных средствах в поддержку ВСУ.

"Это уже не первый подобный зашквар Данилко-Сердючки. В Украине он старательно выстраивает себе патриотический имидж, а за границей его так и тянет к "хорошим русским". Все свои выступления в Европе и Америке Данилко Сердючка позиционирует как благотворительные. Почему нет информации и отчета о сумме собранных средств и куда они были перечислены?", — написал он.

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В ответ в команде артиста прокомментировали для портала УНИАН встречу Данилко с Солнцевым и отметили, что тот выступает против войны и осуждает кровавую политику русского диктатора Владимира Путина. У Данилко также сообщили, что Солнцев давно знаком с артистом и после концерта тот пришел в гримерную, чтобы поблагодарить его за выступление.

"О каком скандале здесь может идти речь? Особенно учитывая антивоенную и антипутинскую позицию Солнцева. Да и кто из поклонников российской агрессии придет на концерт под лирическим названием Путин, чтобы ты [умер - Главред]? Просто кому-то надо устраивать скандалы, чтобы не выпадать из сети. А мы будем продолжать делать свое дело", — значится в официальном заявлении команды Данилко.

Кроме того, представители артиста добавили, что он вполне законно выезжает за границу. Минкульт официально оформляют Данилко ‒ для проведения благотворительных концертов, а вырученные деньги артист перечисляет украинской армии.

"Я не понимаю, почему Андрей Михайлович должен отчитываться об этом перед каждым блогером? Он тратит очень много денег на помощь Украине. В том числе он продал автомобиль Фредди Меркьюри за 11 миллионов гривень и перечислил их Superhumans. Более того, в Америке проводились аукционы, мы собирали деньги на дроны. Мы это не публикуем этого в соцсетях, потому что не хотим делать это публично", - сказал менеджер Данилко.

Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

До того российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моем 45-летии", - подписал фото сам юморист.

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