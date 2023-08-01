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Данилко поведал, как Сердючку пытались купить в России

Дмитрий Видоменко
1 августа 2023, 11:53 обновлено 1 августа, 11:53
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Известный украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) рассказал о том, как его пытались подкупить в стране-агрессоре.
Данилко, Россия
По словам Данилко, его приглашали в страну-агрессор Россию и предлагали много денег / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Известный украинский музыкант, комик и артист Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) рассказал о том, как его пытались в стран-агрессоре РФ "перетащить" на сторону россиян. Откровенное интервью с Андреем Данилко было опубликовано на канале "И Грянул Грэм"

По словам Данилко, его приглашали в страну-агрессор Россию, а также пытались уговорить посещать российские телешоу и давать в России регулярные гастроли. Артист отметил, что он получал большое количество подобных предложений до начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, украинский исполнитель вспомнил, как россияне массово звонили по телефону и активно предлагали вернуть его в шоу-бизнес. По его словам, они постоянно интересовались у него, сколько будет стоить вернуть его на сцену в РФ.

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По словам артиста, россияне пытались его спровоцировать и обманом заставить сказать о цене своей принципиальности. Данилко считает, что русские пропагандисты хотели получить на него компромат (чтобы потом уничтожить его карьеру в Украине), но он сразу раскусил их план.

Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

До того российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

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