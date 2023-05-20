"Верка - ПВО": Данилко пошутил по поводу своего конфуза с туфлей на Евровидении

Андрей Данилко в образе Сердючки выступил в столице Эстонии. Певец покорил зрителей не только своими легендарными песнями, но и конферансом.

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Верка Сердючка / УНИАН и скриншот из видео

Легендарный украинский комик и музыкант Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) выступил с большим концертом в столице Эстонии – городе Таллинне. И в перерыве между песнями с юмором прокомментировал недавний свой конфуз, который случился на сцене конкурса "Евровидение-2023".

Тогда у лихо плясавшего артиста внезапно с ноги слетела туфля. Данилко пошутил, что коллеги сразу начали ее в шутку называть: "Верка – ПВО".

"Мало того, что я из Украины, я еще из Евровидения. Сейчас меня еще дразнят: "Верка – ПВО". Так запустила тапочек. И между нами, честно, я очень хотела в этом маленьком кусочке спеть Russia goodbye − бежала как отвязанная собака. Не разрешили сказать то, что я хочу. Но на своем сольном концерте, я буду петь то, что пожелаю", – сказал артист публике на эстонском концерте.

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И громогласно крикнул: "Russia goodbye".

Верка Сердючка в Эстонии / скриншот

Напомним, в 2012 году певица Loreen в первый раз выиграла конкурс "Евровидение" с песней Euphoria. В 2023 году она второй раз пошла на конкурс с песней "Tattoo", которая победила на "Melodifestivalen" и возглавила чарт Sverigetopplistan. И снова одержала победу.

К слову, финал Евровидения-2023 открывали победители прошлого года - украинская группа Kalush Orchestra. Они исполнили новую версию победной "Стефании", в создании которой им помогла будущая королева Великобритании - ныне принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Смотрите видео Главреда об украинских исполнителях на Евровидении:

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