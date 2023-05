Евровидение 2023: что известно о победителе Loreen

Певица Loreen во второй раз стала победителем Евровидения 2023 года.

Loreen на Евровидении 2023 / Скриншот YouTube

В 2023 году, в международном конкурсе Евровидение 2023 победила участница от Швеции Loreen. Главред разбирался, что известно о ней.

Итак, Швецию на конкурсе Евровидение-2023 представила певица Лорин с песней "Tattoo".

Loreen - это шведская певица и автор песен. Она удивила публике своим голосом, песней, а также необычным образом. Певица уже победила с песней "Euphoria" в 2012 году и этот хит буквально разрывал летние дансполы того года. Ее трек также возглавлял чарты во многих европейских странах.

Певица Loreen победила с хитом Euphoria в 2012 году:

Loreen начала свою музыкальную карьеру в 2004 году, участвуя в телевизионном конкурсе "Idol 2004". Там она заняла четвертое место. В 2005 году певица выпустила свой первый сингл "The Snake" с группой Rob’n’Raz. Помимо этого, она исполняла роль сегмент-продюсера и режиссера в нескольких шведских реалити-шоу. В 2011 году участвовала в шведском национальном отборе "Melodifestivalen" с песней "My Heart Is Refusing Me", которая стала топ-10 хитом в Швеции.

Певица Loreen и ее выступление на Евровидении 2023:

В 2023 году на Евровидении Лорин представила Швецию во второй раз с песней "Tattoo", которая победила на "Melodifestivalen" и возглавила чарт Sverigetopplistan. Певица покоряет своим образом, голосом и авторскими песнями.

Напомним, ранее украинский дуэт TVORCHI, который представляет в этом году Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023", поддержал родной город Тернополь, который оказался под обстрелом во время конкурса.

Ранее поклонники Евровидения были удивлены появлением принцессы Уэльской, которая сыграла на пианино, на потрясающем открытии шоу в честь гранд-финала "Евровидения-2023".

