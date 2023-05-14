TVORCHI взорвали гранд-финал Евровидения-2023

Участники от Украины TVORCHI, которые выступили на гранд-финале "Евровидения-2023" под номером 19, показали свой перформанс.
Дуэт исполнил песню "Heart of Steel".
Дуэт сорвал аплодисменты зала, благодаря своей композиции.
Видео выступления дуэта TVORCHI на Евровидении 2023:
Отметим, что украинский дуэт оказался в финале благодаря прошлогодней победе Украины в Евровидении. Именно поэтому участники от Украины спели сразу же в финале.
Напомним, ранее поклонники Евровидения были удивлены появлением принцессы Уэльской, которая сыграла на пианино, на потрясающем открытии шоу в честь гранд-финала "Евровидения-2023".
Кроме того, победители Евровидения-2022, украинская группа Kalush Orchestra вернулись на сцену конкурса. Они открыли Евровидение-2023 победной песней Stefania, и представили новый трек Changes.
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