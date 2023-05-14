TVORCHI взорвали гранд-финал Евровидения-2023

Украинский дуэт выступил в гранд-финале "Евровидения 2023".

https://stars.glavred.info/tvorchi-vzorvali-grand-final-evrovideniya-2023-10470142.html Ссылка скопирована

TVORCHI на сцене Евровидения 2023 / Скриншот YouTube

Участники от Украины TVORCHI, которые выступили на гранд-финале "Евровидения-2023" под номером 19, показали свой перформанс.

Дуэт исполнил песню "Heart of Steel".

Дуэт сорвал аплодисменты зала, благодаря своей композиции.

видео дня

Видео выступления дуэта TVORCHI на Евровидении 2023:

Отметим, что украинский дуэт оказался в финале благодаря прошлогодней победе Украины в Евровидении. Именно поэтому участники от Украины спели сразу же в финале.

Напомним, ранее поклонники Евровидения были удивлены появлением принцессы Уэльской, которая сыграла на пианино, на потрясающем открытии шоу в честь гранд-финала "Евровидения-2023".

Кроме того, победители Евровидения-2022, украинская группа Kalush Orchestra вернулись на сцену конкурса. Они открыли Евровидение-2023 победной песней Stefania, и представили новый трек Changes.

Вас также может заинтересовать: