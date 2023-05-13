Киевское метро и Кейт Миддлтон за фортепиано: Kalush Orchestra порвали финал Евровдения-2023

Победители Евровидения-2022, украинская группа Kalush Orchestra вернулись на сцену конкурса. Они открыли Евровидение-2023 победной песней Stefania, и представили новый трек Changes.
Зрителей ожидало яркое выступление. Часть шоу была снята в киевском метро, часть артисты исполнили вживую - в новых костюмах и с измененной аранжировкой. Звезд встретили шквальными овациями.
Удивительным элементом оказалось музыкальное сопровождение - фрагмент победной "Стефании" на фортепиано прямиком из Кенсингтонского дворца исполнила принцесса Кэтрин Уэльская. Этим неожиданным жестом Великобритания, которая гостеприимно приняла Евровидение-2023 в Ливерпуле от имени нашей страны, доказала свою поддержку Украине.
Также вместе с Kalush Orchestra фрагменты из Stefania исполнили две британских певицы. В результате получился динамичный, яркий номер, который не утратил, впрочем, украинский колорит, который так покорил зрителей Евровидения в прошлом году.
Ранее стало известно, что после первой репетиции конкурсного номера группы Tvorchi на ливерпульской сцене, букмекеры понизили шансы украинских артистов на победу на Евровидении-2023.
Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.