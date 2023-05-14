TVORCHI поддержали родной город, который обстреляли россияне во время гранд-финала Евровидения 2023

Артисты поддержали родной город, который оказался под обстрелами армии российских оккупантов.

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Дуэт TVORCHI / Скриншот

Украинский дуэт TVORCHI, который представляет в этом году Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023", поддержал родной город Тернополь, который оказался под обстрелом во время конкурса.

В то время, как по территории всей Украины была объявлена воздушная тревога и раздавались взрывы в Тернополе и даже зафиксированы разрушения в городе, TVORCHI показали всему миру, как сильно они переживают за Украину.

Видео, как TVORCHI поддержали Тернополь:

видео дня

Напомним, ранее участники от Украины TVORCHI, которые выступили на гранд-финале "Евровидения-2023" под номером 19, показали свой перформанс. Дуэт исполнил песню "Heart of Steel". Дуэт сорвал аплодисменты зала, благодаря своей композиции.

Ранее поклонники Евровидения были удивлены появлением принцессы Уэльской, которая сыграла на пианино, на потрясающем открытии шоу в честь гранд-финала "Евровидения-2023".

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