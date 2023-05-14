Новый скандал в финале Евровидения 2023: кто отдал Украине самый высокий балл

Каждая страна на Евровидении 2023 могла отдать от одного до 12 баллов.

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Евровидение 2023 финал / Коллаж Главред, фото eurovision.tv

В Ливерпуле завершился песенный конкурс Евровидение 2023.

Украину в этом году представляла группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

Во время оглашения результатов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые оглашали результаты голосований национальных жюри.

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Каждая страна могла отдать от одного до 12 баллов (кроме 9 и 11). За свою страну голосовать было нельзя.

Как голосовали жюри разных стран за Украину на Евровидении 2023

Первые и единственные 12 баллов Украине отдали Чехия.

После голосования всех членов жюри Украина оказалась на 15 месте с суммой баллов 54.

При этом рекордные 340 баллов члены жюри отдали Loreen из Швеции.

Стоит отметить, что в этом году Польша не отдала ни одного балла Украине. В прошлом году также разгорелся скандал после того, как члены жюри из Украины отдали Польше 0 баллов.

при этом телезрители из Украины отдали Польше 12 баллов.

Как голосовали за Украину члены жюри / скриншот

Как голосовали телезрители за Украину на Евровидении 2023

Телезрители со всей Европы отдали Украине 189 баллов.

Сколько баллов получила Украина от телезрителей на Евровидении 2023 / скриншот

Как голосовала Украина на Евровидение 2023

Члены жюри отдали 12 баллов представительнице Швеции Loreen.

Жюри из Украины отдали 12 баллов Швеции, Литве 10 баллов, Австралии 8, Чехии 7.

Как голосовала Украина на Евровидении 2023 / скриншот

Финал Евровидения 2023

Отметим, зрители культового песенного конкурса были поражены тем, что всего через несколько минут после начала программы 41-летняя принцесса Кейт Миддлтон появилась на Евровидении. Она села за пианино, чтобы аккомпанировать прошлогодним чемпионам конкурса Kalush Ochestra, которые исполнили победоносную "Стефанию".

Также в финале Евровидения выступили украинские артисты. Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала.

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:

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