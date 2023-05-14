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Абсолютная фаворитка букмекеров Евровидения 2023: Loreen показала странные танцы в финале

Мария Тупик
14 мая 2023, 00:01 обновлено 14 мая, 00:15
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Пела исполнительница Loreen между двумя плитами, которые подсвечивались и двигались все выступление знаменитости.
Евровидение 2023 Loreen
Евровидение 2023 Loreen / Коллаж Главред, фото eurovision.tv

Сегодня, 13 мая проходит финал международного песенного конкурса Евровидения-2023.

На сцене выступила представительница Швеции Loreen, которой букмекеры прогнозируют победу.

Исполнительница в финале исполнила конкурсную композицию Tattoo.

видео дня

Артистка в комбинезоне телесного цвета продемонстрировала эмоциональные танцы.

Пела исполнительница между двумя плитами, которые подсвечивались и двигались все выступление знаменитости. Именно они являлись основной частью номера Loreen.

Кроме нежных и эмоциональных танцев исполнительница также показала, настолько ее тело гибкое и может выворачиваться, как она пожелает.

Отметим, Loreen является абсолютной фавориткой Евровидения. В день финала конкурса букмекеры отдали ей 52%на победу.

Смотре видео, как выступила Loreen в финале Евровидения 2023:

Финал Евровидения 2023

Отметим, зрители культового песенного конкурса были поражены тем, что всего через несколько минут после начала программы 41-летняя принцесса Кейт Миддлтон появилась на Евровидении. Она села за пианино, чтобы аккомпанировать прошлогодним чемпионам конкурса Kalush Ochestra, которые исполнили победоносную "Стефанию".

Также в финале Евровидения выступили украинские артисты. Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала.

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:

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