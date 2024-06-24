"Вы - вареники с опилками": Андрей Данилко публично ответил Ирине Фарион

Языковед Ирина Фарион и артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) публично вступили в перепалку из-за того, что певец использует суржик.
Как сообщает издание "Телеграф", Фарион не понравилось, что на недавнем концерте Данилко исполнил свои русскоязычные хиты. Языковед не смогла промолчать и назвала артиста "представителем кризиса украинской культуры".
"Он сам признавался в том, что вырос в суржикоязычной среде. А что такое суржикоязычная среда? Это когда ты не знаешь, кто ты, когда смешиваешь гречку с макаронами и употребляешь в одной тарелке и один раз", – сказала языковед.
Певец же решил ответить на обвинения прямо на своем концерте в Одессе.
"Вы знаете, госпожа Фарион, а вы - вареники с опилками", - сказал Андрей.
Смотрите видео, как Данилко ответил Фарион:
Кто такой Андрей Данилко?
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.
Андрей Данилко - последние новости по теме
Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.
Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.
Вас может заинтересовать:
- "Пьяная драка была": Данилко признался, что случилось с его лицом на Нацотборе
- Странное голосование жюри: Данилко, Джамала и Танчинец удивили выбором фаворитов
- "Эта форма судейства устарела": Данилко объяснил, почему на эфир "Евровидения" надел ушки Минни Маус
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред