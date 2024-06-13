Легендарный телеведущий рассказал, почему пропало его общение с Данилко

Легендарный телеведущий Константин Грубич, дочь которого трагически погибла в ДТП в 2014 году, раскрыл правду об отношениях с Андреем Данилко.

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Андрей Данилко - Константин Грубич рассказал почему не общается с ним / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский телеведущий Константин Грубич, дочь которого трагически погибла в ДТП десять лет назад, раскрыл в интервью Славе Демину правду об отношениях с не менее легендарным артистом Андреем Данилко (он же Верка Сердючка).

Как говорит Грубич, они близко дружили с Данилко много лет подряд.

"Он мне позвонил, он плакал, он и Инна (жена Грубича - Главред), тогда, когда не стало Оли. Он почему-то просил прощения. У меня. Я говорю: "А за что?". Говорит: "Я не знаю, я чувствую. Он же хотел быть, он должен быть крестным отцом. А из-за занятости, из-за всего, не получилось. Но он, когда мы виделись, он говорил: "Как там моя Оля ", - вспомнил теледущий.

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Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

Сейчас же, говорит Грубич, они с Данилко практически не общаются. Хотя телеведущий каждый год аккуратно поздравляет артиста с днем рождения (а тот в ответ его – нет).

"Я его 2 октября всегда поздравляю с днем рождения, он мне отвечает. Я не могу сказать, что у нас общение. Я знаю: пока мы живы он и я, у нас теплые чувства друг к другу. И этого достаточно ", - подытожил Грубич.

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее украинская актриса и народная артистка Украины Ольга Сумская растрогала Сеть обращением к покойной матери в годовщину ее смерти. Анны Ивановны не стало в первые дни полномасштабного вторжения.

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