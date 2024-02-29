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Сумская растрогала Сеть обращением к покойной матери в годовщину ее смерти

Дмитрий Видоменко
29 февраля 2024, 10:00
Легендарная актриса Ольга Сумская показала архивные фото с покойной мамой и довела до слез обращением к Анне Ивановне.
Cумская с мамой
Ольга Cумская с мамой / коллаж Главред, фото Instagram

Известная и легендарная украинская театральная и киноактриса Ольга Сумская в годовщину смерти своей материи Анны Ивановны Опанасенско-Сумской почтила ее память в Instagram.

Ее не стало не стало 27 февраля два года назад в возрасте 88 лет. По словам Ольги Сумской, ей очень сильно не хватает матери. Актриса призналась, что все отдала бы, чтобы еще раз услышать или обнять родного человека.

Впрочем, артистка верит, что Анна Ивановна все равно пребывает где-то с ней. Также Сумская отметила, что мама всегда будет жить в ее памяти и воспоминаниях.

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"Солнышко мое, родненькое. Два года. Ты рядом, я знаю! Разве можно найти такие слова, чтобы передать это состояние души без тебя? Родненькая. Хоть бы слово услышать, обнять. В памяти остаются самые дорогие мгновения жизни, и это – ты, моя любовь, моя жизнь!" – написала она.

Кто такая Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Напомним, ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.

Также в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.

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Ольга Сумская новости шоу бизнеса
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