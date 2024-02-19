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Наталья Сумская объяснила, чем война с Россией страшнее предыдущих

Дмитрий Видоменко
19 февраля 2024, 20:18
Легендарная актриса и народная артистка Украины Наталья Сумская рассказала, как ей живется во время украино-российской войны.
Наталья Сумская
Наталья Сумская детально высказалась о нынешней войне / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная украинская театра и кино Наталья Сумская отметила, что история повторяется по кровавому круг, однако нынешняя война гораздо страшнее Второй мировой войны. Об этом она рассказала в интервью порталу "Обозреватель".

"На втором году полномасштабной войны, мне кажется, люди стали более уязвимыми – я это вижу, – делится наблюдениями актриса. – Но вне страдания пытаются себя занять – работой, книгами, хозяйством. Тем же театром. И так уже было – не только наше поколение переживало войну. Моя мама Анна Опанасенко-Сумская оставила нас через пару дней от начала полномасштабного наступления. Она иногда вспоминала отдельные эпизоды предыдущей войны: родные пережили оккупацию. Хотя мне кажется, сегодняшняя война страшнее тем, что врагом, безжалостным варваром, оказался ближайший сосед, притаившийся на несколько десятилетий, а теперь запустивший наемников на нашу землю. И еще жестоко, неожиданно, невыносимо то, что мы сейчас переживаем до тысячи ракетных атак, уничтожение целых городов", ‒ сказала она.

Сумская признается, что не слушала в начале вторжения тех, кто говорил ‒ мол, война закончится через "две-три недели".

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"Люди слушали тех, кто предрекал скорую победу, однако мало верили. И делали свое дело. Наступает утро, ты должен встать и работать, чтобы поддержать близких и уходящих воевать. И в память о тех, кого уже нет с нами. Это страшное горе, и мы еще долго будем их оплакивать. А упрекать тех, кто рассказывал нам сказочки, нет смысла. Полагаемся, как всегда, на время, которое все расставит по местам – я верю в это. Как и в то, что правда восторжествует. И армия остановит страшное нашествие", ‒ подытожила она.

Напомним, ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.

Также в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.

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Наталья Сумская новости шоу бизнеса
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