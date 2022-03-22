"Над головой пролетела ракета": Сумская рассказала об ужасах похорон мамы под бомбежку Киева

Ольга и Наталья Сумские с мамой / Instagram

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала об ужасных похоронах своей мамы. Мама Сумской умерла на четвертый день войны, 27 февраля в возрасте 88 лет.

Анну Ивановну хоронили под звуки взрывов на Байковом кладбище.

Сумская отметила, что договориться о похоронах во время бомбардировок Киева было не легко, потому что ритуальная служба доезжала не везде.

По словам Ольги Сумской, добрые люди нашлись благодаря фейсбуку, они договорились обо всем за два дня. В то время как ее знакомые по несколько дней держали умерших на балконах.

"Мы похоронили нашу хранительницу достойно, с молитвой священника, на Байковом кладбище, возле нашего папы, Вячеслава Сумского. Теперь они вместе", - рассказала Ольга Сумская в интервью kp.ua.

"Видимо, Господь забрал ее, чтобы она не видела всех ужасных событий, которые сегодня мы переживаем. Родилась мамочка в голодовку, пережила вторую мировую и отошла опять во время войны", - щемяще добавила звезда.

Сумская едва не попала под ракетный обстрел телебашни

Сумская рассказала, что после похорон на Байковом кладбище родные заехали за документами на улицу Оранжерейную, неподалеку от Киевской телебашни.

Через пять минут после того, как они уехали, раздался мощный взрыв, туда попала российская ракета.

"Я увидела, как что-то темное пролетело над головой с бешеной скоростью. Это была баллистическая ракета, попавшая в телебашню на Мельникова. А мы были там пять минут назад", – вспомнила Сумская.

Она убеждена, что в тот день ее спас Бог и мама, ставшая их ангелом-хранителем.

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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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