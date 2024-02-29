Козловский рассказал, как его покойный отец оценил конфликт с Кондратюком

Певец Виталий Козловский признался, как его покойный отец отреагировал на его конфликт с продюсером Игорем Кондратюком.

https://stars.glavred.info/kozlovskiy-rasskazal-kak-ego-pokoynyy-otec-ocenil-konflikt-s-kondratyukom-10545782.html Ссылка скопирована

Виталий Козловский сейчас служит в ВСУ / коллаж Главред, фото канал "1+1 Украина" и Instagram

Певец и военнослужащий Виталий Козловский в рамках украинской адаптации самого популярного развлекательного проекта Финляндии Song Of My Life на канале "1+1 Украина", получившего название "Пісня мого життя".В частности, он вспомнил, какой была реакция его покойного папы на конфликт с экс-продюсером Игорем Кондратюком.

"Мой отец был для меня настоящим другом. Даже брал меня в командировку, ведь был электриком-атомником. Когда все мужчины ехали сами в рабочие поездки, отец брал меня с собой, знакомился с местными женщинами с детьми и оставлял меня с ними. Он очень меня любил, и когда у меня был конфликт с Кондратюком, он всегда говорил: "Сын, я не могу смотреть на то, как тебя убивают, а я ничего не могу сделать". Он умер три года назад", - рассказал Виталий.

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). видео дня Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

К тому же, Козловский рассказал, что спустя некоторое время после смерти отца ему приснился вещий сон ‒ по поводу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"На сороковой день его смерти мне приснился сон, в котором я иду по глубокому окопу и выхожу в открытый блиндаж без потолка. Сверху на меня смотрит отец и говорит: "Сын, тебе не нужно бояться, но здесь сейчас тебе не нужно быть". Через полгода после этого сна началась полномасштабная война. Когда пришла повестка, я, не колеблясь, пошел воевать. Меня отправили в Донецкую область, и когда мы однажды вышли на позиции, нас обстреляли. Когда мы приехали в соседнее село на ротацию, кто-то из ребят вспомнил, что я певец, и попросил спеть меня. В то время я вспомнил и сон, и отца, и понял, что он мой ангел-хранитель", - подытожил певец.

Напомним, ранее Виталий Козловский прокомментировал конфликт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который в счет долгов артиста отбирает у него большую часть его военной зарплаты.

Певец предложил Игорю Кондратюку мировое соглашение - встретиться лично и обсудить смягчение условий выплат в период его срочной службы. На это Козловский получил жесткий отказ от продюсера в ругательной форме.

Другие новости про Виталия Козловского:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.