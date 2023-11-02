Беглянка Повалий рассказала, как общается с родным сыном

Скандальная поп-певица Таисия Повалий, которая зарабатывает "кровавые" рубли в стране-агрессоре РФ, рассказала, как общается с сыном в Испании.

https://stars.glavred.info/beglyanka-povaliy-rasskazala-kak-obshchaetsya-s-rodnym-synom-10513459.html Ссылка скопирована

Таисия Повалий и ее сын Денис / Коллаж Главред, фото instagram.com/tpovaliyofficial, instagram.com/denys.povalii

Cкандально известная певица украинского происхождения Таисия Повалий, которая уже много лет поет и пляшет в стране-агрессоре РФ за "кровавые" рубли и ни слова не сказала о войне, которую путинский режим развязал против Украины, решила поделиться с русскими пропагандистскими СМИ душещипательной историей о том, как она общается с сыном от первого брака Денисом.

Дело в том, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Повалий даже не пыталась скрыть свои откровенно пророссийские взгляды. Денис же, который в свое время вместе с ней пел на главных федеральных пропагандистских каналах (и на "Первом"), от позиции артистки попытался отрекся.

Сейчас Денис с семьей якобы проживает в Испании, в доме матери.

видео дня

"Мы с ним по видеосвязи общаемся. В этом плане у нас все хорошо", ‒ заявила сама Повалий пропагандистам.

К слову, не факт, что пропутинская позиция матери Дениса возмущает слишком уж сильно. К пример, в декабре 2022 года мужчина публично поздравил ее с днем рождения и заявил, что будет любить ее, несмотря на то, что она делает или не делает. Что интересно, в качестве поздравления он также обнародовал запись выступления на все том же пропагандистском "Первом канале".

Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев рассказал, почему Ани Лорак и Таисия Повалий поддержали страну-агрессора РФ. Артист признался, что сперва даже искал для них оправдания.

Также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным, и придумал наказание для певицы-предательницы и ей подобных.

Другие новости про Таисию Повалий:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.