Скандальная Таисия Повалий пожаловалась россиянам, что ее обезобразил хирург и показала асимметрию на лице, которую невозможно исправить.

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Повалий разнылась о хирурге, из-за которого у нее перекошенное лицо навсегда / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандального известная поп-певица украинского происхождения Таисия Повалий, которая уже много лет живет в стране-агрессоре РФ и изо всех сил поддерживает кровавый путинский режим, теперь решила пожаловаться на злую судьбинушку ‒ мол, некогда она стала жертвой неудачной косметической процедуры.

То есть Повалий выглядит примерно как актриса из фильмов про доктора Франкенштейна и его чудовище якобы потому, что уколола себе в лицевые мыщцы биополимерный гель. После чего его физиономию знатно перекосило ‒ или, по-медицински говоря, асимметрия. То есть одна щека стала больше другой.

"Я одной из первых пострадала. Мне ввели биополимерный гель. Тогда еще не было нынешних, современных средств, например, гиалуроновой кислоты. Но появился этот гель. И мы все дружными рядами пошли его колоть. А он не рассасывается. Но тогда мы об этом не знали", — пожаловалась Повалий.

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Она отметила, что асимметрия на лице появилась из-за того, что врач ввел разную дозу препарата. Повалий разнылась, что свое перекошенное лицо уже никак не исправит ‒ даже операцией.

"Он у меня со временем сросся с мышцами. Убрать его теперь невозможно. Вот так и живу. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж", – подытожила артистка.

Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев рассказал, почему Ани Лорак и Таисия Повалий поддержали страну-агрессора РФ. Артист признался, что сперва даже искал для них оправдания.

Также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным, и придумал наказание для певицы-предательницы и ей подобных.

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