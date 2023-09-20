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Прощай, совесть: Повалий спела украинскую народную песню на Z-концерте в Кремле

Анна Подгорная
20 сентября 2023, 15:49 обновлено 20 сентября, 15:49
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Моральное разложение певицы вышло на плато.
Таисия Повалий
Таисия Повалий спела в Кремле "Ти ж мене підманула" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Если вам кажется, что ниже падать некуда, обратите свое вниманием на певицу-предательницу Таисию Повалий и ее отчаянные потуги заработать хоть немного кровавых рублей на старость.

Артистка из Украины живет и работает в стране-агрессоре. Причем не просто работает, а публично поддерживает пропаганду своими безнадежно устаревшими выступлениями. Для сольных концертов Повалий слишком малозначительна, а для "шабашей" в качестве наглядности к нарративу про "братские народы" - в самый раз.

Так недавно на одном из фан-аккаунтов певицы в Instagram появилось видео, на котором она исполняет украинскую народную песню "Ти ж мене підманула" вместе с кубанским казачьим хором. Выступление прошло на главной сцене кремля в рамках псевдопатриотического Z-шоу "Песни русского мира".

видео дня

На эту вакханалию не только продавали билеты. 4 ноября, в так называемый День народного единства и День военной славы страны на болотах, запись концерта будет транслироваться по ее главным пропагандистским телеканалам.

Смотрите ролик, на котором Таисия Повалий исполнила "Ти ж мене підманула":

Ранее украинский певец Александр Пономарев рассказал, почему Ани Лорак и Таисия Повалий поддержали страну-агрессора РФ. Артист признался, что сперва даже искал для них оправдания.

Также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным, и придумал наказание для певицы-предательницы и ей подобных.

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