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"Они несчастные люди": Алена Мозговая впервые публично отреагировала на каминг-аут дочери

Элина Чигис
7 августа 2024, 07:58
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Алена Мозговая посоветовала дочери не обращать внимание на критику.
Зоя Мозговая, Алена Мозговая
Алена Мозговая не осудила дочерь за каминг-аут / коллаж: Главред, фото: instagram.com/matatatahakuna/, instagram.com/olenamozgova1/

Продюсер Алена Мозговая публично поддержала свою старшую дочь Зою Мозговую, которая недавно объявила, что совершила каминг-аут, а также показала свою возлюбленную девушку Юлию.

На странице в Instagram Зоя опубликовала пост, в котором рассказала, как украинцы отреагировали на изменения в ее личной жизни.

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"Многие поблагодарили меня за смелость сказать как есть, потому что они боятся сделать так же. Боятся потому, что большая часть общества живет советским прошлым и мыслит стереотипами, которые уже много лет не только осуждаются, но даже наказываются законом в свободном мире. Быть собой и открыто любить того, кого хочешь, и делать так, как считаешь нужным, пока, к сожалению, в Украине довольно тяжело, а в некоторых случаях невозможно. Социальная модель общества построена настолько примитивно, что люди до сих пор считают, что могут навязывать свои правила и вмешиваться в жизнь других", - написала Зоя.

Алена же пожелала в комментариях счастья дочери и высказала слова поддержки.

"Солнышко, будь счастлива! Не обращай внимания на хейтеров. Они несчастные люди с отсутствием славной, интересной, сознательной и наполненной жизни. Поэтому и лезут в чужую. Люблю тебя! И всегда рядом", – отметила продюсер.

Кто такая Елена Мозговая?

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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