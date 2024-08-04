"Нахожусь в состоянии ожидания": Притула признался, готов ли пойти в ВСУ

Сергей Притула раскрыл подробности своего статуса сейчас.

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Сергей Притула про вступление в ВСУ - почему шоумен не служит / коллаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua

Украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула во время полномасштабной войны развил активную деятельность благотворительного фонда, который заботится о различных потребностях наших защитников. Впрочем, нередко его спрашивают, готов ли он сам пополнить их ряды и встать плечом к плечу с оружием в руках.

Недавно Притула в интервью для Укринформа откровенно признался, что думает о собственной мобилизации. Он не стал скрывать, что получил отсрочку, как многодетный отец, но не исключает и такой вариант, что ему будет необходимо уйти на фронт.

Тем не менее деятель убежден, что сейчас он также приносит Украине большую пользу. "В январе 2024 года я пришел в ТЦК, прошел ВЛК, получил отсрочку как многодетный отец. И собственно нахожусь в состоянии ожидания и готовности. Если изменится что-то в законодательстве, или если государство примет какие-то новые правила и скажет "алга", - то значит "вперед". По состоянию на сегодня, я просто вспоминаю реакцию военных, когда был мобилизован руководитель военного направления нашего фонда. Откровенно, радости ни у кого из военных это не вызвало. Потому что Рома Синицын реально разбирался во всем, что происходит на 1200 километров линии боевого соприкосновения", - отмечает он.

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При этом Сергей Притула признался, что поступить на службу хотел сам, ведь практически все мужчины его семьи сделали именно так. Однако они же и уговорили шоумена не торопиться с этим важным решением.

"Мой старший брат пошел добровольцем с кордовцами, а два брата мои двоюродные - офицеры Вооруженных сил Украины, крестный сын - офицер Госпогранслужбы. И я такой, в моменте - мне надо. Но как раз военные стали теми людьми, которые меня убедили, что не нужно делать поспешных решений, нужно заниматься тем, чем ты занимался все эти годы до полномасштабного вторжения. И учитывая, еще раз говорю, на результаты работы фонда, мне кажется, что по крайней мере по состоянию на сегодня говорить о подобных вещах преждевременно", - поделился Притула.

Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

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