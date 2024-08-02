"У нас родится ребенок": Дмитрий Монатик поделился счастливой новостью

Дмитрий Монатик рассказал фанатам радостную весть о пополнении в его семье.

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Ирина Монатик беременна третьим ребенком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irishamonatik/

Украинский популярный певец Дмитрий Монатик воспитывает двух сыновей с женой Ириной, сегодня же, 2 августа, артист сообщил, что вскоре у них появится еще один ребенок.

На своей странице в соцсетях артист опубликовал кадры с фотосессий, на которой Дмитрий позирует вместе с беременной женой.

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Певец выбрал джинсы и белую футболку, а Ирина дополнила такой же низ элегантной белой рубашкой. Изюминкой стали газеты, которыми пара прикрывала лицо

"Новости RhythmLove. У нас родится ребенок", - сообщил Монатик.

Кто такой MONATIK? Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети и Голос страны на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.

Дмитрий Монатик - последние новости по теме

Недавно Дмитрий Монатик рассказал почему украинцы не воспринимают решение певицы Светланы Лободы вернуться на Родину и вернуть себе былую славу.

А также певец Монатик рассказал о том, как переходил на украинский язык и почему его раздражает слово "переобулся". И высказал свое мнение о том, что нужно собственным примером поощрять людей к "ласковой украинизации".

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