"У нас родится ребенок": Дмитрий Монатик поделился счастливой новостью

Украинский популярный певец Дмитрий Монатик воспитывает двух сыновей с женой Ириной, сегодня же, 2 августа, артист сообщил, что вскоре у них появится еще один ребенок.
На своей странице в соцсетях артист опубликовал кадры с фотосессий, на которой Дмитрий позирует вместе с беременной женой.
Певец выбрал джинсы и белую футболку, а Ирина дополнила такой же низ элегантной белой рубашкой. Изюминкой стали газеты, которыми пара прикрывала лицо
"Новости RhythmLove. У нас родится ребенок", - сообщил Монатик.
Кто такой MONATIK?
Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети и Голос страны на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.
Дмитрий Монатик - последние новости по теме
Недавно Дмитрий Монатик рассказал почему украинцы не воспринимают решение певицы Светланы Лободы вернуться на Родину и вернуть себе былую славу.
А также певец Монатик рассказал о том, как переходил на украинский язык и почему его раздражает слово "переобулся". И высказал свое мнение о том, что нужно собственным примером поощрять людей к "ласковой украинизации".
Вас может заинтересовать:
- "Потому что у меня есть ты": Монатик трогательно поздравил жену с днем рождения
- Монатик показал, как провел своих детей в школу
- "Какие же ужасные": сын Монатика попал в больницу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред