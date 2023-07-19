Монатик рассказал, почему украинцы больше не верят Лободе

Украинский исполнитель и автор Дмитрий Монатик пояснил, почему украинцы не принимают попыток певицы Светланы Лободы вернуться на родину и вернуть себе былую славу.
Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.
На вопрос ведущего Славы Демина о том, почему украинцы больше не верят Лободе, Монатик сообщил, что все дело в репутации.
По его словам, публичным людям необходимо понимать, что есть репутационные решения, которые "екаются" в обществе.
"Она сделала сильный шаг, она действительно хочет исправиться, реабилитироваться, она многое делает. Ей нужно продолжать работать. Прощают ли люди, не мне судить, но я точно знаю, что тот пример, который она подала для людей из Украины, которые остались в России и молчат, это был хороший пример, как нужно понять, что ты украинец и что такое Россия", - сказал артист.
На видео - Слава Демин расспрашивает Монатика о Лободе и не только:
Напомним, ранее Монатик вывел на сцену в Мадриде малышей-сыновей и растрогал Сеть. Он также объяснил зрителям, что из-за постоянных благотворительных концертов очень редко видится с женой и детьми.
Ранее также артист рассказал, зачем ездил в Россию после 2014 года и сделал неожиданное признание о карьере.
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