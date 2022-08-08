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Монатик рассказал, зачем ездил в Россию после 2014 года и сделал неожиданное признание о карьере

8 августа 2022, 15:22

Монатик признался, почему перестал ездить в Россию только с 2015 года.

Монатик
Монатик / УНИАН

Украинский певец и мультиартист Дима Монатик ездил с концертами в города России после 2014 года. Когда Россия уже устроила войну на Донбассе и оккупировала Крым.

Как заявил Монатик, он искал скорую популярность, но перестал посещать РФ с 2015 года.

"Тогда был другой шоубизнес и другие правила. До 2014 года чувствовалось, что пока песня не станет популярной в России, то и в Украине она не так сильно играет. В 2014 году после Революции Достоинства все начало меняться, но все равно. Наши песни в Украине стали восприниматься лучше, что подарило нам возможность не очень думать о том рынке, а развиваться дома", – сказал Монатик.

По словам артистка, его мотиватором никогда небыли деньги.

"Я ездил в РФ после 2014 года, был там последний раз, кажется в 2015. Потом понял, что не могу, чувствовал себя дискомфортно. Все всегда хотят больше и больше. Да мы люди устроены. Когда чего-то достигаем, хочется больше. Но моим мотиватором никогда не были деньги, а творчество и люди. Я всегда любил смотреть, как люди танцуют под вышедшие у нас песни", - сказал он.

Монатик добавил, что в 2015 году он принял решение не выступать в России и развиваться в Украине.

"Выступал в Украине и путешествовал. Мне этого хватало с головой. Все было здорово", - сказал артист.

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шоу-бизнес Дима Монатик Монатик
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