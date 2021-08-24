Дима Монатик отреагировал на получение звания Заслуженный артист Украины

Дима Монатик / 1+1

К 30-летию независимости Украины Владимир Зеленский провел награждение выдающихся украинцев во время торжественной церемонии прямо на Крещатике, где собрались тысячи украинцев и иностранных гостей.

Владимир Зеленский вручил награду и Дмитри. Монатику. На странице в Instagram мультиартист опубликовал видеофрагмент с церемонии и поделился эмоциями.

"Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. С Днем Независимости, Украина!!!" — написал звезда.

"Дима это очень заслуженно Поздравляю! Спасибо за твои труды и творчество!", - пишет Алан Бадоев.

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"Ееееееее!!!! Горжусь", - пишет Дорофеева.

"Вітаємо!! Так тримати!! Браво!!", - пишет Юрий Горбунов

"С заслуженной и долгожданной наградой! Ура!", - написала Лида Ли.

"Димочка , мои поздравления! Ты - гордость!", - написала Светлана Лобода.

Поклонники и фанаты завалили его поздравлениями и лайками к посту.

Владимир Зеленский дал Дмитрию Монатику звание Заслуженного артиста Украины на торжественном параде на Крещатику в День независимости Украины.