Дмитрий Монатик стал Заслуженным артистом Украины

Дима Монатик / instagram.com/monatik_official/

К 30-летию независимости Украины Владимир Зеленский провел награждение выдающихся украинцев во время торжественной церемонии прямо на Крещатике, где собрались тысячи украинцев и иностранных гостей.

Среди награжденных - украинский артист Дмитрий Монатик, который стал заслуженным артистом Украины.

Как отметил глава государства, За время своей карьеры исполнитель стал одним из самых популярных в украинском шоу-бизнесе.

Monatik вышел на сцену в черном костюме с белой рубашкой. Он выбегал очень счастливый и довольный. Не исключено, что артиста предупредили перед вручением наград о том, что будет.

Напомним, что в 2020 году Дима Монатик занимался подготовкой торжественного концерта ко Дню Независимости.

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До этого артист стал тренером шоу Голос країни на 1+1, и остается в кресле и в 2022 году.

До начала карантина из-за коронавируса Дмитрий Монатик собрал стадион Олимпийский - значительное достижение для украинских артистов.

Карьеру Дима Монатик начал еще до участия в шоу Х-Фактор. Кстати, судьи там почти единогласно не поверили в то, что артист добьется успеха на сцене.