Монатик вывел на сцену в Мадриде малышей-сыновей и растрогал Сеть / коллаж УНИАН и скриншот из видео

Известный украинский певец и мультиартист Дмитрий Монатик в очередной раз растрогал своих поклонников ‒ теперь уже на концерте в Мадриде (столице Испании). На сцену к нему под занавес выступления вышли его сыновья – Даниил и Платон. Соответствующее видео было опубликовано на его странице в социальной сети Instagram.

Монатик объяснил зрителям, что из-за постоянных благотворительных концертов очень редко видится с женой и детьми, поэтому во время каждой встречи стремится побольше времени проводить с ними.

"Это выступление в Мадриде было особое, потому что к нам на концерт пришла моя семья. Мы так редко сейчас видимся, и каждая встреча такая особенная и незабываемая. Хочется быть вместе как можно дольше. И за кулисами, и на сцене", – говорит мультиартист.

Даниил и Платон вышли на поклон вместе с отцом и его музыкантами. Монатик взял детей за руки – и зал взорвался бурными овациями.

Напомним, маленький мальчик, 3-летний Лео Буша из города Ирпень, стал звездой соцсетей после того, как спел "Воины света" группы "Ляпис Трубецкой".

Позднее этот же малыш вместе со своим старшим братом Элвином спел песню поп-рок-группы "Антитела" - "Все красиво". Видео пения детей опубликовал их отец Александр на своей странице в социальной сети Instagram.

Другие новости: