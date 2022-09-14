Маленький мальчик из Ирпеня поразил Сеть, когда дуэтом с братом спел 'Антитела'

Маленький мальчик Лео из Ирпеня поразил Сеть, / instagram.com/bushasasha/ и УНИАН

Маленький мальчик, 3-летний Лео Буша из города Ирпень, который стал звездой соцсетей после того, как спел "Воины света" группы "Ляпис Трубецкой", вновь порадовал ценителей своего таланта кавером известной песни. На этот раз малыш вместе со своим старшим братом Элвином спел песню поп-рок-группы "Антитела" - "Все красиво". Видео пения детей опубликовал их отец Александр на своей странице в социальной сети Instagram.

"І красиво, все у нас красиво.

Видео дня

Подивись направо, подивись наліво –

Чарівні дівчата і парубки хоробрі.

Все буде добре, все в нас буде добре".

Затем к нему присоединяется старший брат Элвин.

"Ребята напоминают, что у всех нас обязательно все будет хорошо", - говорится в подписи к видео.

На перепев своей композиции отреагировали участники группы "Антитела". В комментариях под заметкой музыканты поставили эмодзи в виде огня.

Напомним, ранее Главред писал о том, что украинский певец белорусского происхождения Сергей Михалок и белорусская группа "Ляпис Трубецкой" на своем YouTube-канале "Ляпис 98" презентовали клип на песню "Воины света", которую спели на украинском языке.

Перевел песню с русского на украинский язык украинский поэт, писатель и волонтер Сергей Жадан.

Известно о том, что съемки клипа проходили в Таллине, Михалок снимался в ролике вместе со своей семьей.

Отметим, песня "Воины света" в 2014 году стала неофициальным гимном Революции достоинства.

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