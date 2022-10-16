Монатик растрогал Сеть концертным видео с маленьким Максимом - внуком воина ВСУ

Монатик растрогал Сеть концертным видео с маленьким Максимом / скриншот из видео, УНИАН

Известный украинский поп-певец (и мультиартист) Дима Монатик, растрогал Сеть свежим видео, которое было снято на его благотворительном концерте в Праге (столицы Чехии). Ролик артист выложил в Instagram.

"К нам на ART Оборону в Праге пришел Максим. Он уже был у нас на концерте в Кривом Роге, а сейчас уже вышел с нами, спел, а еще и очень галантно всех поздравил. Его дедушка сейчас на передовой защищает нашу страну. Слава нашим героям. Стиль Максима — топчик", — написал музыкант.

К слову, дедушка мальчика сейчас в составе ВСУ защищает Украину в войне против России. Максим вышел на сцену и подарил всем музыкантам из саппорт-бенда Монатика цветы.

Напомним, маленький мальчик, 3-летний Лео Буша из города Ирпень, стал звездой соцсетей после того, как спел "Воины света" группы "Ляпис Трубецкой".

Позднее этот же малыш вместе со своим старшим братом Элвином спел песню поп-рок-группы "Антитела" - "Все красиво". Видео пения детей опубликовал их отец Александр на своей странице в социальной сети Instagram.

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