Высокие отношения: Дмитрий Монатик рассказал, как жена выбирала подарки для его подружек

Дмитрий Монатик рассказал, как начался его роман с женой Ириной / instagram.com/irinamonatik

Украинский певец, танцовщик и композитор Дмитрий Монатик впервые откровенно рассказал о том, как встретил свою жену Ирину, и как настоящая дружба переросла в крепкий брак.

В интервью Маше Ефросининой артист признался - долгое время не воспринимал будущую супругу, как женщину. Впрочем, она быстро стала для него близким человеком - Ирина была первым человеком, кому Дмитрий показал свои песни.

"Я ей показал тогда и она сказала, что это так талантливо. Это у меня первое зерно веры было посажено в голову и в душу. Я еще больше начал писать после этого. Момент какой-то такой был, искра. Потом мы много с ней гуляли, много общались, очень часто встречались. Она даже помогала моим другим девушкам выбирать подарки", - вспоминает певец.

Осознание того, что Ирина - это любовь всей его жизни, приходило к Монатику около года. Он комплексовал из-за разницы в росте (Ирина выше Дмитрия), но ревность и страх потерять близкого человека сделали свое дело.

"Я помню, что в один момент поймал себя на мысли, что… Я представил, что я ее не увижу, что у нее появится какой-то парень, сейчас я один, она одна и я просто так себе представил, если я ее потеряю, так я не смогу жить уже. И я тогда понял – это же любовь, она все время была рядом", - разоткровенничался артист.

Сейчас Ирина и Дмитрий Монатик женаты уже 12 лет. Вместе они воспитывают сыновей Платона и Даниила.

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