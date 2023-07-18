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Зачем? Все равно скажут "переобулся": Монатик рассказал о переходе на украинский

Алена Кюпели
18 июля 2023, 23:47 обновлено 19 июля, 00:12
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Украинский певец Монатик не часто дает интервью украинским СМИ.
Монатик на интервью - птица редкая /
Монатик на интервью - птица редкая / / Коллаж Главред. Скриншот видео

Украинский популярный артист и автор песен Дмитрий Монатик рассказал в интервью Славе Демину о том, как переходил на украинский язык и почему его раздражает слово "переобулся". Отрывок интервью появился на странице артиста в Instagram.

На вопрос телеведущего о том, "переобулся" ли сам артист, Монатик ответил, что очень не любит этот термин. "Я знаю очень многих русскоязычных украинцев, которые пытаются перейти на украинский язык. Я знаю, как их отталкивают. И возникает вопрос: а зачем, если обо мне все равно скажут "переобулся", - говорит артист, имея ввиду украинцев, которые стараются заговорить на родном языке.

видео дня

На видео - фрагмент интервью Монатика Славе Демину:

"У нас в народе так повелось, что тот, кто перешел на украинский язык - тот переобулся. А я так не считаю. Я считаю, что ты просто взял и понял то, чего не понимал ранее", - добавляет Монатик.

Звезда добавляет, что необходимо говорить о "ласковой украинизации". Для этого, нельзя дергать людей и своим примером мы должны показать, какой украинский привлекательный и классный язык. "Говорите, как вам удобно. Это классный язык, это наш язык. Мы должны уложить это в своей голове. Жаль, что таким способом", - говорит он.

Напомним, ранее известный украинский певец Монатик во время воздушной тревоги в городе Прилуки устроил импровизированный концерт в бомбоубежище.

Еще раньше артист Дмитрий Монатик выступил с небольшим концертом в кольцевой электричке в столице Украины.

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