Монатик дал внезапный концерт в киевской электричке

Мультиартист Дмитрий Монатик активно выступает по Украине с благотворительными концертами. Теперь спел в городской электричке в Киеве.

Монатик / коллаж фото УНИАН

Известный украинский музыкант и мультиартист Дмитрий Монатик выступил с небольшим концертом в кольцевой электричке в столице Украины. Об в Instagram сообщают представители его фан-клуба.

В электричке Монатик спел своей новый трек "Сила", премьера которого состоялась 17 марта. Причем ему подпевали и подыгрывали два бэк-вокалиста, гитарист и трубач.

К слову, выступление снимали на смартфоны не только киевляне и гости Киева, но и профессиональный фотограф, которого явно пригласила команда артиста.

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Потом оказалось, что на концерт Монатика попали и воспитанники Киевской детской железной дороги. Она расположена в Сырецком парке, через который как раз и едет киевская кольцевая электричка. Потом артист с явным удовольствием сфотографировался с подростками.

Напомним, маленький мальчик, 3-летний Лео Буша из города Ирпень, стал звездой соцсетей после того, как спел "Воины света" группы "Ляпис Трубецкой".

Позднее этот же малыш вместе со своим старшим братом Элвином спел песню поп-рок-группы "Антитела" - "Все красиво". Видео пения детей опубликовал их отец Александр на своей странице в социальной сети Instagram.

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