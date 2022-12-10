'Понимаю, что выстоим. Уже выстояли': Монатик дал концерт и показал фото разрушений в Харькове

Певец и мультиартист Монатик дал благотворительный концерт в Харькове. И показал фотографии разрушенных оккупантами зданий в Instagram.

Монатик дал концерт и показал фото разрушений в Харькове / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Известный украинский певец и мультиартист Дмитрий Монатик принял участие в Харькове в нескольких благотворительных концертах – вместе со студией "Квартал 95", музыкантом Дмитрием "Пианобоем" Шуровым, певицей Роксоланой и коллективом "Женский квартал". Соответствующие фото исполнитель опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

"Харьков вдохновляет. Харьков невероятный. Харьков очень люблю. Благодаря таким сильным городам я снова и снова понимаю, что выстоим. Уже выстояли! Благодаря таким городам-героям и людям, которые там живут и защищают, собираю себя по кусочкам. Вы – пример. Спасибо всем, кто был с нами!", – написал Монатик.

Певец уточнил, что концерты проводились для бойцов ВСУ, полицейских, спасателей, железнодорожников, коммунальных служб, медиков, а также детей-беженцев.

Монатик также показал ужасающие кадры разрушенного в результате обстрелов русских оккупантов Харькова.

Напомним, маленький мальчик, 3-летний Лео Буша из города Ирпень, стал звездой соцсетей после того, как спел "Воины света" группы "Ляпис Трубецкой".

Позднее этот же малыш вместе со своим старшим братом Элвином спел песню поп-рок-группы "Антитела" - "Все красиво". Видео пения детей опубликовал их отец Александр на своей странице в социальной сети Instagram.

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