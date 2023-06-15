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Монатик храбро спел со зрителями в укрытии во время воздушной тревоги

Дмитрий Видоменко
15 июня 2023, 13:18 обновлено 15 июня, 13:24
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Во время концерта Монатика в Прилуках была объявлена воздушная тревога. Но артист не растерялся и вместе с поклонниками спел в укрытии.
Монатик, убежище
Монатик в укрытии спел со зрителями "Ти ж мене підманула" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известный украинский певец Монатик во время воздушной тревоги в городе Прилуки устроил импровизированный концерт в бомбоубежище. Такое видео было опубликовано на официальной странице артистка в социальной сети Instagram.

Концерт артиста состоялся в рамках благотворительного тура по городам Украины "ART Оборона". На видео четко заметно, что в укрытии Монатик, музыканты оркестра и зрители вместе поют народную украинскую песню "Ти ж мене підманула".

"Безопасность превыше всего! Не пренебрегаем воздушной тревогой и продолжаем наш благотворительный концерт "ART Оборона" в бомбоубежище! Прилуки, благодарим вас за собранность и организованность", ‒ подписал артист видео

видео дня

Напомним, маленький мальчик, 3-летний Лео Буша из города Ирпень, стал звездой соцсетей после того, как спел "Воины света" группы "Ляпис Трубецкой".

Позднее этот же малыш вместе со своим старшим братом Элвином спел песню поп-рок-группы "Антитела" - "Все красиво". Видео пения детей опубликовал их отец Александр на своей странице в социальной сети Instagram.

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