Монатик храбро спел со зрителями в укрытии во время воздушной тревоги

Во время концерта Монатика в Прилуках была объявлена воздушная тревога. Но артист не растерялся и вместе с поклонниками спел в укрытии.

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Монатик в укрытии спел со зрителями "Ти ж мене підманула" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известный украинский певец Монатик во время воздушной тревоги в городе Прилуки устроил импровизированный концерт в бомбоубежище. Такое видео было опубликовано на официальной странице артистка в социальной сети Instagram.

Концерт артиста состоялся в рамках благотворительного тура по городам Украины "ART Оборона". На видео четко заметно, что в укрытии Монатик, музыканты оркестра и зрители вместе поют народную украинскую песню "Ти ж мене підманула".

"Безопасность превыше всего! Не пренебрегаем воздушной тревогой и продолжаем наш благотворительный концерт "ART Оборона" в бомбоубежище! Прилуки, благодарим вас за собранность и организованность", ‒ подписал артист видео

видео дня

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