Влад Яма вспомнил украинский язык на концерте Монатика в США - что случилось

Влад Яма сходил на концерт Монатика в США и написал слова восторга.

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Влад Яма оторвался на концерте Монатика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал жить в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, повеселился на концерте певца Дмитрия Монатика в Майами.

На своей странице в соцсетях беглец восхитился танцами и вокалом на концерте, и написал об этом на украинском языке.

Отметим, на днях Яма публиковал фотографии с подписями на русском языке, за что его и раскритиковали.

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Влад Яма высказался о концерте Дмитрия Монатика / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

"Вечно танцующий человек";

"Браво артист", - написал Влад.

Влад Яма о Монатике / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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