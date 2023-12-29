Украинцы разнесли Влада Яму за новый пост

Танцор выложил циничный пост, где из Майами написал, что с ним все в порядке.

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Влад Яма продолжает удивлять/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Украинский танцор и хореограф Влад Яма в очередной раз угодил в скандал.

На этот раз, Яма, похоже, оскандалился надолго. В частности, во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря, Яма выложил издевательский пост.

На своей странице в Instagram, он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо. На тот момент, Украину уже обстреливала Россия и гибли люди.

видео дня

Достаточно резко на это сториз отреагировал и блогер-сплетник Богдан Беспалов. "Влад Яма из Майами пишет, что у него "все ок" со смайлами в то время, когда в стране такой капец сегодня. Желаю тебе гнить в яме, животное", - высказался блогер.

На фото - пост Беспалова в Телеграмм:

Беспалов про Влада Яму / Скриншот Телеграм

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада Яму - шоумен откровенно рассказал, примкнул ли он к тем, кто осуждает танцора.

Также Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада Ямы - его мнение оказалось крайне философским. Кроме того комик признался, общаются ли они сейчас.

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