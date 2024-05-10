Показал пример: Монатик попался ТЦК и полиции - детали

Дмитрия Монатика остановили работники ТЦК и полиция для проверки документов.

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У Монатика ТЦК проверили документы / коллаж: Главред, фото: скрин t.me/Telegraf_UA_channel, instagram.com/monatik_official/

Популярного украинского певца Дмитрия Монатика остановили в центре Киева, когда артист шел по улице, сотрудники Центра территориального комплектования.

На странице издания Telegraf в соцсетях появилось видео, на котором видно, как у Монатика проверяли документы, но повестку он не получил, только культурно предоставил необходимые документы.

видео дня

"В самом центре Киева, на Крещатике, сотрудники ТЦК и полиции остановили известного украинского певца Monatik. Но это была проверка документов. Никакого скандала", – написано под видео.

Смотрите видео, как проверяли документы в Монатика:

ТЦК остановили Монатика / фото: скрин t.me/Telegraf_UA_channel

Артист уже прокомментировал ситуация в своих соцсетях:

"Вижу, что по СМИ разлетается это видео. Да, это правда. Представители ТЦК действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили обновил ли данные и попросили на проверку военный билет. На военном учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами, и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После проверки данных и учета — отпустили", - написал Монатик.

Кто такой MONATIK Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети и Голос страны на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.

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А также певец Монатик рассказал о том, как переходил на украинский язык и почему его раздражает слово "переобулся". И высказал свое мнение о том, что нужно собственным примером поощрять людей к "ласковой украинизации".

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