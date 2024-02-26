"Какие же ужасные": сын Монатика попал в больницу

Жена певца MONATIK сообщила о проблемах со здоровьем сына.

https://stars.glavred.info/kakie-zhe-uzhasnye-syn-monatika-popal-v-bolnicu-10545185.html Ссылка скопирована

Сын Монатика заболел / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irishamonatik, instagram.com/monatik_official

Ирина Монатик рассказала, что семье пришлось обратиться к врачу из-за высокой температуры ихнего 7-летнего сына Платона.

На своей странице в Instagram Ирина написала о том, что у Платона уже четвертый день держится высокая температура.

Врачи заключили, что мальчик "подхватил" вирус и назначили необходимое лечение, поэтому у них сейчас все внимание на здоровье сына.

видео дня

"Какие же ужасающие сейчас вирусы. Уже четвертый день у Платоши высокая температура. Спасибо нашим врачам за помощь", - поделилась супруга певца.

У сына Монатика диагностировали вирус / фото: скрин instagram.com/irishamonatik

К слову, актриса Ксения Мишина также пожаловалась в своих соцсетях о том, что заболела.

Как оказалось, у Ксении коронавирус. Она также сообщила, что кажый год зимой болеет на коронавирус.

"Амбасадор ковида приветствует вас... Все стабильно. Еще ни одной зимой я его не пропустила", - призналась Мишина.

Ксения Мишина заболела на коронавирус / фото: скрин instagram.com/misha.k.ua/

Кто такой MONATIK Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.

Недавно Дмитрий Монатик рассказал почему украинцы не воспринимают решение певицы Светланы Лободы вернуться на Родину и вернуть себе былую славу.

А также певец Монатик рассказал о том, как переходил на украинский язык и почему его раздражает слово "переобулся". И высказал свое мнение о том, что нужно собственным примером поощрять людей к "ласковой украинизации".

Читайте больше о Монатике:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.