"Какие же ужасные": сын Монатика попал в больницу

Ирина Монатик рассказала, что семье пришлось обратиться к врачу из-за высокой температуры ихнего 7-летнего сына Платона.
На своей странице в Instagram Ирина написала о том, что у Платона уже четвертый день держится высокая температура.
Врачи заключили, что мальчик "подхватил" вирус и назначили необходимое лечение, поэтому у них сейчас все внимание на здоровье сына.
"Какие же ужасающие сейчас вирусы. Уже четвертый день у Платоши высокая температура. Спасибо нашим врачам за помощь", - поделилась супруга певца.
К слову, актриса Ксения Мишина также пожаловалась в своих соцсетях о том, что заболела.
Как оказалось, у Ксении коронавирус. Она также сообщила, что кажый год зимой болеет на коронавирус.
"Амбасадор ковида приветствует вас... Все стабильно. Еще ни одной зимой я его не пропустила", - призналась Мишина.
Кто такой MONATIK
Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.
Недавно Дмитрий Монатик рассказал почему украинцы не воспринимают решение певицы Светланы Лободы вернуться на Родину и вернуть себе былую славу.
А также певец Монатик рассказал о том, как переходил на украинский язык и почему его раздражает слово "переобулся". И высказал свое мнение о том, что нужно собственным примером поощрять людей к "ласковой украинизации".
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