Ксения Мишина "превратилась" в блондинку и удивила фанатовы похожестью на Меган Фокс

Известная украинская актриса сериалов и бывшая героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина похвасталась перед фанатами кардинально обновленным образом на своей странице в соцсети Instagram.
Артистка внезапно "перевоплотилась" в блондинку и выложила короткий ролик. На первых кадрах девушка вышла традиционно, как брюнетка, в солнцезащитных очках и сером худи. А потом, внезапно, раз и ‒ Мишина уже предстает эффектной блондинкой. Кроме того, девушка надела синее вечернее блестящее платье, а образ дополнила макияжем и украшениями.
"Я тоже не ожидала! Как вам?", – поинтересовалась у подписчиков актриса.
Есть, правда, большие шансы, что Мишина не решилась на такие кардинальные изменения в образе, а попросту воспользовалась париком. Кстати, многие фолловеры отметили, что с белым цветом волос Мишина стала очень похожа на американскую актрису Меган Фокс (звезду франшизы "Трансформеры").
Напомним, ранее стало известно, что телеведущая 1+1 Наталья Островская стала мамой. Не помня себя от счастья, она уже раскрыла пол ребенка и показала его первые фото из роддома.
Также украинский певец Павел Зибров раскрыл секрет идеальных отношений с женой. Скоро артист будет отмечать со своей избранницей жемчужную свадьбу - 30 лет в браке.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Хоть ненакрашенная, хоть накрашенная: Ксения Мишина показала себя до и после макияжа
- Мишина с сыном махнула на отдых в Таиланд и получила на орехи в Сети
- "Есть свой собственный Eminem": Мишина удивила новым цветом волос сына