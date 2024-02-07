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Ксения Мишина "превратилась" в блондинку и удивила фанатовы похожестью на Меган Фокс

Дмитрий Видоменко
7 февраля 2024, 14:51
Актриса Ксения Мишина похвасталась новым образом с блондинистыми волосами и ее тут же сравнили с голливудской звездой Меган Фокс.
Мишина, образ
Ксения Мишина решила удивить фанатов новыми образом / Instagram

Известная украинская актриса сериалов и бывшая героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина похвасталась перед фанатами кардинально обновленным образом на своей странице в соцсети Instagram.

Артистка внезапно "перевоплотилась" в блондинку и выложила короткий ролик. На первых кадрах девушка вышла традиционно, как брюнетка, в солнцезащитных очках и сером худи. А потом, внезапно, раз и ‒ Мишина уже предстает эффектной блондинкой. Кроме того, девушка надела синее вечернее блестящее платье, а образ дополнила макияжем и украшениями.

"Я тоже не ожидала! Как вам?", – поинтересовалась у подписчиков актриса.

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Есть, правда, большие шансы, что Мишина не решилась на такие кардинальные изменения в образе, а попросту воспользовалась париком. Кстати, многие фолловеры отметили, что с белым цветом волос Мишина стала очень похожа на американскую актрису Меган Фокс (звезду франшизы "Трансформеры").

Мишина, образ

Напомним, ранее стало известно, что телеведущая 1+1 Наталья Островская стала мамой. Не помня себя от счастья, она уже раскрыла пол ребенка и показала его первые фото из роддома.

Также украинский певец Павел Зибров раскрыл секрет идеальных отношений с женой. Скоро артист будет отмечать со своей избранницей жемчужную свадьбу - 30 лет в браке.

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