"Стоит дорого": Ксения Мишина возмутилась ценами на отдых в Таиланде

Актриса Ксения Мишина рассекретила цены на комфортный отдых в Таиланде и шокировала новостями о том, за что туристам придется дорого заплатить.

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Ксения Мишина сейчас отдыхает на курорте в Таиланде / Instagram

Известная украинская актриса театра и кино (и бывшая участница реалити-шоу "Холостячка") Ксения Мишина, которая сейчас с 11-летним сыном Платоном наслаждается отпуском в Таиланде, возмутилась в Instagram-stories ценами для туристов.

Оказалось, что за комфортные условия для отдыха придется выложить крупные деньги. По словам Мишиной, в Таиланде много частных пляжей, за которыми ухаживают и постоянно убирают.

Но чтобы отдохнуть там и насладиться красивыми видами, придется заплатить ‒ в пересчете с валюты ‒ 5,5 тысячи гривен взрослому, а ребенку – 3 тысячи.

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"На частных территориях и пляжах можно увидеть такую красоту. Пребывание на таком пляже и пользование бассейном стоит 5500 грн с взрослого и 3000 грн - с ребенка. Я послала их (прочь - грубо)", — возмутилась актриса.

Правда, Мишина подчеркнула, что такую стоимость придется заплатить за чистоту.

"Но вода здесь максимально чистая. Чистота стоит дорого", — подытожила артистка.

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